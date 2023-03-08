В тюменском аэропорту задерживается рейс в Таиланд с 333 пассажирами

21:51 08 марта 2023
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В аэропорту "Рощино" Тюмени ожидается отложение рейса 3759 по маршруту Тюмень - Утапао (Таиланд) авиакомпании "Azur Air", задержка авиарейса находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

"Планируемое время вылета 07:25 09.03.2023. На рейс зарегистрировано 333 пассажира, из них 15 детей. Предоставление услуг пассажирам контролируется Тюменской транспортной прокуратурой", - отмечается в сообщении. 

По данным онлайн-табло аэропорта рейса ZF 3759 должен был  вылетать из Тюмени по расписанию в 23:20 сегодня, 8 марта.  Задержку до утра в аэропорту объяснили поздним прибытием самолёта.

Теги: авиация , аэропорт , прокуратура , самолеты , Таиланд , туризм
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