В тюменском аэропорту задерживается рейс в Таиланд с 333 пассажирами

В аэропорту "Рощино" Тюмени ожидается отложение рейса 3759 по маршруту Тюмень - Утапао (Таиланд) авиакомпании "Azur Air", задержка авиарейса находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

"Планируемое время вылета 07:25 09.03.2023. На рейс зарегистрировано 333 пассажира, из них 15 детей. Предоставление услуг пассажирам контролируется Тюменской транспортной прокуратурой", - отмечается в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта рейса ZF 3759 должен был вылетать из Тюмени по расписанию в 23:20 сегодня, 8 марта. Задержку до утра в аэропорту объяснили поздним прибытием самолёта.