Для заграничного отдыха в новогодние каникулы тюменцы выбрали Казахстан, Таилан и ОАЭ

Самыми популярными направлениями у жителей Тюменской области для заграничного отдыха в новогодние каникулы стали Казахстан, Таиланд и Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба МТС со ссылкой на данные сервиса бронирования отелей МТС Travel.

На поездки в Казахстан пришлось около 60 % всех путешествий тюменцев за границу. На втором месте Таиланд с долей 8% от общего турпотока из региона. На третьем – Объединенные Арабские Эмираты – 6%. В топ-5 вошли еще Египет и Турция с долями 4% и 3% соответственно.

Общероссийский рейтинг популярных стран в новогодние каникулы выглядит иначе. Тут в лидерах Турция – 20%, ОАЭ – 18% и Китай – 12% от всего турпотока в дальнее зарубежье.

На новогодние праздники доля европейских стран от всех поездок в дальнее зарубежье составила 16% против 20% в прошлом году. По турпотоку ее постепенно догоняет Юго-Восточная Азия: за год турпоток вырос более чем на треть,а в новогодние каникулы на это нарпавление пришлось 11% от поездок в дальнее зарубежье, из них три четверти были совершены в Таиланд.