Альберт Суфианов стал героем фильма "Я спасаю людей"

Фото пресс-службы ФЦН

В апреле этого года в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени побывала съемочная бригада творческого объединения "7 дней" из Казани, которая создает фильмы об известных людях-соотечественниках. Героем очередного телевизионного проекта стал Альберт Суфианов, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор, заслуженный врач РФ, депутат Тюменской областной Думы.

Несколько дней работы врач-нейрохирурга и депутата были записаны на видеокамеру в операционных, рабочем кабинете, детском психоневрологическом доме-интернате села Успенка, который Альберт Суфианов курирует в рамках партийного проекта "ЕР" "Жизнь в ясном сознании".

Вспоминать свою жизнь от самого рождения до дней сегодняшних Альберту Акрамовичу было и радостно и с болью в глазах: уже нет рядом родителей, но зато есть любимая работа, семья. В каждом телевизионном дубле он говорил в основном о нейрохирургии и всё время повторял: "Я пришел на этот свет, чтобы спасать людей, помогать им. Вот моя жизненная миссия".

Авторы фильма так и назвали картину — "Я спасаю людей". Фильм интересен и раскрывает новые страницы жизни врача-нейрохирурга и депутата Альберта Суфианова.

Из фильма можно узнать новое о человеке, который дарит здоровье людям, а порой и последний шанс выжить.