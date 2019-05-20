"Афиша Тюмень" выбирает лучшего застройщика Тюмени

Популярный паблик "Афиша Тюмень" запустил народное голосование в социальной сети "ВКонтакте". Подписчикам и гостям группы предлагают выбрать лучшего застройщика нашего города.

Среди участников такие застройщики, как: ТДСК (Тюменская домостроительная компания), Группа компаний "ЭНКО", Сибстройсервис, Талан, Партнёр-строй, Брусника. Тюмень, 4D Development, Мостострой-11, СТРАНА Девелопмент и Сибинтел-холдинг.

Десятка лидеров была выбрана по результатам мониторинга Рейтингового агентства "Сибирь".

Застройщик, набравший больше всего голосов, будет награжден специальным дипломом от Афиши "Тюмень", который станет знаком качества, присвоенным жителями и гостями города.

Итоги народного голосования будут подведены 30 мая.