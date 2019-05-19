Как обезопасить дачу от воров? Советы тюменцам

Чтобы защитить от воров и хулиганов дачные участки, тюменцам рекомендуют поддерживать связь с соседями, периодически пересаживать кусты, установить рольставни, но не в коем случае не пользоваться капканами.

Во-первых, если вы долго не собираетесь посещать дачу, сначала наладьте контакт со сторожем и обходчиком дач, обменяйтесь с ними телефонами, за небольшую доплату можно опросить особое внимание уделять вашему участку.

Находясь на даче, не заговаривайте с незнакомцами и не пускаете никого в домик или на территорию, не покупайте ничего у продавцов-прохожих, так воры могут пытаться проникнуть к вам чтобы осмотреться и понять, чем можно поживиться.

"Установите надежную наружную дверь, лучше металлическую, учтите, что дверные петли нужно располагать изнутри помещения. Замки намного надежнее врезные, желательно чтобы их было два различных систем", рассказывает мастер-установщик систем безопасности Максим Федотов. –

Отлично защищают дом рольставни, их практически невозможно открыть снаружи. Кстати, можно прикрепить на дом, двери и калитки наклейки, оповещающие, что дом под сигнализацией, даже если это не так. Конечно, опытных воров не обманешь, а вот подростков, хулиганов и пьяниц это отпугнет. И самое важное - никогда не оставляйте ключи под порогом, ковриком и подобных "надежных" местах.

Кстати, не забывайте прореживать кусты и подрезать деревья, не создавайте для преступников укромных уголков. А еще можно установить на участке прожекторы, снабженные датчиками движения.

И еще очень важный момент – не ставьте на территории капканы или самострелы. Их жертвой может стать и домашний питомец, и случайный прохожий, и сосед, и вы сами, и ничего не подозревающие внуки. А если вам и удастся таким образов поймать вора, то вы сами будете привлечены к суду за нанесение телесных повреждений, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".