Участники акции "Добровольцы – детям" организуют летний досуг для тюменских школьников

Акция "Добровольцы – детям" стартовала в Тюмени. В течение лета волонтеры на площадках различных мероприятий в Тюменской области будут организовывать интересный досуг для школьников, в том числе детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В день открытия акции специалисты центра "Семья" устроили для мальчишек и девчонок мастер-класс по рисованию 3D-ручками. Серебряные волонтеры геронтологического центра поиграли с ребятами в "Твистер". Студенты Лиги добровольцев познакомили их с инклюзивными технологиями, организовали творческую площадку по росписи картонного домика. Сотрудники Управления МВД России по Тюменской области раскрыли детям основы безопасного поведения на улице, пишет "Тюменская область сегодня".

Акция "Добровольцы – детям" проходит в восьмой раз. За семь лет ее участниками стали более 25 млн человек из 80 регионов России. В 2018 году волонтерам удалось оказать помощь 1,5 млн российских детей и семей с детьми, находящихся в трудной ситуации, молодым, неполным, многодетным и приемным семьям, а также выпускникам учреждений для детей и детей-сирот. Акция продлится до 15 сентября.