Медсестер тюменского центра нейрохирургии поздравили с профессиональным праздником

Фото пресс-службы ФЦН

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени поздравили медицинских сестер всех отделений центра с прошедшим профессиональным праздником. Альберт Суфианов, главный врач ФЦН, профессор, заслуженный врач РФ посетил каждое из 14 отделений клиники и вручил медицинским сестрам почетные грамоты и цветы, сообщили в пресс-службе учреждения.

"На вас, медицинских сёстрах — добрых, отзывчивых, внимательных, чутких к чужой беде держится многое. Без вас работа нашего центра попросту невозможна. Одно ваше присутствие рядом, подчас, становится лучшим лекарством для пациента. Ваш труд нелёгок, требует большой самоотдачи, и порой может казаться менее заметен, чем труд врачей, но без вашей заботы, ухода, внимания и поддержки идти на поправку гораздо сложнее. Это знает каждый, кто когда-либо столкнулся с болезнью.Благодаря вам люди доверяют медицине и начинают верить в себя. Спасибо за работу! Желаю не только успехов в трудовых буднях, но и благополучия в семье", - сказал Альберт Акрамович.

В штате Федерального центра нейрохирургии в Тюмени насчитывается более 500 человек, 194 из них - представители среднего медицинского персонала, чтобы быть точнее, в ФЦН трудится 181 медицинская сестра и 13 медицинских братьев. Так оказалось, что именно медицинский брат возглавляет коллектив медсестер центра. По статистике – это редкость, а в нейрохирургии практически исключение.

"Мне оказали честь руководить, по большей части, женским коллективом. Не скрою, не легко, с мужчинами работать легче, но за несколько лет появился навык профессионального общения с каждым специалистом на рабочем месте. Я в медицине 16 лет, 14 из них работаю в нейрохирургии, это очень специфическое направление, да и клиника наша отличается от других медучреждений. Пришел сюда одним человеком, сейчас я другой. Благодаря главному врачу ФЦН развивается семимильными шагами", - признается Артур Батыршин, главный медицинский брат центра.

У Артура Рафисовича после окончания общеобразовательной школы, по предложению мамы, было два выбора: духовная семинария или медицинское училище. Он решил учиться на медицинского работника, как и его коллега, старшая медицинская сестра нейрохирургического (функционального) отделения №5 Светлана Симонова. Она вспоминает, что тогда шли либо в пед, либо в мед. За 36 лет работы в медицине, и только в нейрохирургии, Светлана Алексеевна ни разу не пожалела, что стала медсестрой.

"Был у меня опыт работы в стоматологии, но всего два дня, не смогла без нейрохирургии. В наш центр пришла, когда он еще строился. Принесла в его стены первое растение, а сейчас посмотрите, на каждом этаже оранжереи. Считаю, что в профессии медицинский сестры важны любовь к своему делу и сострадание к людям. Ведь сколько судеб проходит рядом. У нас был один пациент, военный, мы ему даже рубашки стирали, старались угодить в питании, подстраивались под его характер. По-человечески жалели, и так ко всем в отделении относимся, к каждому подход индивидуальный", - говорит Светлана Алексеевна.

Самым большим по численности отделением в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени считается анестезиология-реанимация. В этом отделении работает медсестра-анестезист Людмила Малахова, которая пришла в ФЦН в числе первых медицинских сестер. По ее мнению, в клинике созданы замечательные условия для работы. За свою 40 летнюю трудовую деятельность Людмиле Александровне пришлось спасать людей в Индонезии во время цунами, принимать участие в военных российско-китайских учениях: "Вспоминаю с гордостью, что была причастна. Операции, наркозы-это большая ответственность. Необходимо постоянно совершенствовать себя в работе. Я хотела стать историком, но пример моей тети, врача, стал решающим в выборе профессии. За это время поняла, человек бессилен перед обстоятельствами, но и в самых безнадежных ситуациях происходят чудеса, люди возвращаются, можно сказать, "с того света".

Если многие специалисты работают в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени с самого его открытия, то у медицинской хирургической сестры Александры Любых, окончившей медицинский колледж в Петропавловске, опыт деятельности в ФЦН всего месяц.