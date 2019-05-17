На Цветном бульваре можно будет пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ

Завтра, 18 мая, в Тюмени на Цветном бульваре будет дежурить автомобиль Тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИДом. В его салоне с 12 до 18 часов любой желающий сможет бесплатно пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Пример прохожим подадут популярные тюменские блогеры, которые тоже пройдут экспресс-тестирование и поделятся с горожанами своим мнением о том, как важно знать свой ВИЧ-статус.

Каждый участник акции получит информационный буклет с информацией о болезни и способах защиты от ВИЧ-инфекции. Если не помешает погода, тюменки смогут получить консультацию врача-маммолога, любой участник акции сможет измерить уровень артериального давления.

Мероприятие пройдет в поддержку всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims).