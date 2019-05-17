Александр Пересторонин: Медиафорум ОНФ в очередной раз обозначил острые темы из регионов

Фото регионального отделения ОНФ

Медиафорум региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который завершился 16 мая в Сочи с участием президента России Владимира Путина, обозначил острые внутренние темы, которые беспокоят журналистов и общественность в режиме реального времени. Об этом сообщил сопредседатель тюменского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин, подводя итоги мероприятия.

Участниками медиафорума и пленарного заседания с участием главы государства стали победители конкурса "Правда и справедливость", который проходит на протяжении нескольких лет под эгидой ОНФ. Количество конкурсантов ежегодно растет вместе с качеством работ, активное участие принимают и журналисты Тюменской области. Каждый год они становятся победителями и получают награды, а также посещают медиафорум.

Как отметил Александр Пересторонин, на встрече в рамках общения журналистов с Владимиром Путиным были затронуты действительно важные и острые темы, которые происходят внутри страны здесь и сейчас и требуют решения уже сегодня: мусор, вырубка леса, экология, детское питание, благоустройство территорий и другие.

"Важно, что существующие проблемы не замалчиваются, а выносятся на обсуждение. Учитывая, что многие вопросы касаются напрямую жителей – нужно активнее привлекать их к решению, в этом большую помощь могут оказать региональные отделения Общероссийского народного фронта. Активисты ОНФ помогут провести экспертную оценку, особенно по острым темам, направить дискуссию в конструктивное русло, чтобы не было недопонимания между властью и общественностью. Яркий пример – ситуация с тюменским логом, когда первоначально предложение о его обустройстве вызвало отрицание, но с разъяснением от экспертов многие тюменцы осознали правильность и перспективность его благоустройства", - прокомментировал эксперт ОНФ.

Еще одна важная проблема, которая была обозначена на медиафоруме, - это подготовка кадров. Вопрос этот актуален для любой отрасли, в том числе для средств массовой информации. Александр Пересторонин заявил, что уже пора бить тревогу: профессионалов становится все меньше, на смену журналистам активно приходят блогеры, которые зачастую "балуются" информационными поводами, не всегда готовы тратить время на объективность и проверку фактов, гонятся за просмотрами, демонстрируют негативное поведение (пример тому – провокационный ролик от блогера, который разъезжал по центру Тюмени на внедорожнике со страйкбольными автоматами).

"В этом году изменился формат проведения медиафорума – он проходил на площадке, напоминающей телевизионную, были задействованы видеофакты. Немного не хватило динамики, но в целом задумка удачная. Также приятно, что среди участников традиционно были тюменские журналисты", - подытожил Александр Пересторонин.

Владимир Путин, обращаясь к журналистам на пленарном заседании медиафорума, отметил, что подобные мероприятия реально приносят пользу тому делу, которому служат и журналисты, и власть: улучшение жизни людей.

"Вы ближе всего к людям находитесь, чувствуете, понимаете, видите своими глазами всё, что происходит на местах. И это чрезвычайно важно – дать вам возможность довести то, что вы видите и чувствуете, понимаете, до всех уровней власти", - подчеркнул президент.