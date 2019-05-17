Тюменцы станцевали в Сеуле и показали свое кино

На VII Международном кинофестивале GUKIFF 15 мая в Сеуле прошел День российской культуры в Корее. Соорганизатором выступила дирекция Международного кинофестиваля "Ноль Плюс" при поддержке департамента культуры Тюменской области, Посольства РФ в Южной Корее.

Дети и взрослые посмотрели российское детское кино, в том числе тюменские фильмы "Праздник не продается" и "Бегство рогатых викингов". Своими номерами гостей праздника порадовали юные танцоры и тюменский ансамбль народных инструментов.

Ключевым событием День российской культуры стало открытие Евразийской ассоциации кинофестивалей. Директор кинофестиваля "Ноль Плюс", продюсер, член Общественной палаты Тюменской области и соучредитель кинофестиваля Николай Данн считает, что ассоциация будет способствовать объединению культур и народов через кино.

Миссией Евразийской Ассоциации является объединение и развитие кинофестивалей стран Европы и Азии через культурный, образовательный и профессиональный обмен в сфере детского и семейного кинематографа, кинообразования, кинопедагогики. В рамках деятельности Ассоциации будут созданы фильмофонд и онлайн-платформа кино, представляющего и популяризирующего культуру, общество и быт стран-членов EFFA.

В завершение визита делегации Тюменской области команда кинофестиваля "Ноль Плюс" совместно с GUKIFF и администрацией Курогу организовали уличное выступление ансамбля "Ваталинка", которое увидели около 300 жителей Сеула.

В октябре 2019 года в рамках VI международного кинофестиваля "Ноль Плюс" состоится День корейской культуры в России, сообщили в дапертаменте культуры Тюменской области.