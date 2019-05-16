За идеальной улыбкой – в самый большой центр имплантации "Мега-Дент"!

Мечту о красивой и здоровой улыбке каждый сможет воплотить в центре дентальной имплантации тюменской клиники "Мега-Дент". Здесь к этому вопросу подходят с особенным вниманием, оптимизировав процесс имплантации до максимального эффекта и комфорта пациента - за минимальное время.

Центр имплантации, который входит в сеть стоматологических клиник "Мега-Дент", открылся в 2016 году. За это время установлено более 1000 дентальных имплантатов, проведено более 500 операций по восстановлению костной и мягких тканей, более 200 операций по синус-лифтингу.

Артем Юрьевич Киселев, главный врач клиники: "Центр оснащён новейшим оборудованием, в работе мы применяем самые передовые технологии и методики лечения, такие как навигационная хирургия, имплантация по хирургическим шаблонам, одномоментная имплантация, метод "всё на четырёх", операции под общим наркозом и седацией.

Мы проводим лечение пациентов любого возраста с проблемами разного уровня сложности, в том числе при полной утрате зубов. Наши врачи имеют большой опыт в имплантологии и челюстно-лицевой хирургии, что позволяет добиваться 100%-го результата лечения".

Подробнее ознакомиться с услугами сети стоматологических клиник можно на сайте https://mega-dent72.ru/.