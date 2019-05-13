Экспресс-осмотр онколога на работе прошли 2 700 тюменцев

В 2019 году в рамках проекта "Убедись, что ты здоров!" врачи-онкологи посетили 14 предприятий Тюменской области и осмотрели 2705 человек. В 125 случаях люди были отправлены на дополнительное обследование с подозрением на злокачественное новообразование, еще 342 получили направление к врачу с подозрением на предопухолевые заболевания.

"Каждый пациент с подозрением на заболевание получал от специалистов памятку, где подробно расписано, куда необходимо обратиться. Осмотр граждан вели онколог-маммолог, онколог-дерматолог и онколог, специализирующийся на заболеваниях органов головы и шеи, а также у всех желающих была возможность пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы", — рассказали в пресс-службе ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город".

Проект "Убедись, что ты здоров!", направленный на снижение смертности от онкологических заболеваний, был реализован в рамках национального проекта "Здравоохранение" региональной общественной организацией "Ассоциация онкологов и радиотерапевтов Тюменской области" совместно со специалистами "Медицинского города".