Тюменцы могут узнать о современных героях и их подвигах по фотографиям

Фото - Исторический парк Россия - Моя история"

В Историческом парке "Россия – Моя история" 9 мая открылась выставка с галереей портретов Героев России, Советского Союза и ветеранов боевых действий.

Многие из участников необычного фотопроекта получили тяжелейшие травмы, но сохранили силу духа и продолжили путь к своей цели, вдохновляя и мотивируя окружающих личным примером.

Как пояснили организаторы, цель фотопроекта – изменить общественное представление о ветеранах и показать, как выглядят настоящие герои, живущие среди нас. Их подвиги: спасение боевых товарищей, мирных граждан и детей - невозможно оставить незамеченными.

"Через этот проект мы хотим донести новый образ ветеранов. Это герои, прошедшие через тяжелые события, живущие ныне среди нас: они сильны духом и обладают несгибаемым характером. То, как они держатся, вызывает уважение. Отсутствие руки не проблема в нашем мире, если есть достаточная поддержка: все проблемы только в голове", – прокомментировала Катерина Круглова, исполнительный директор БФ "Память поколений".

Экспозиция "Герои России, какими их не видел никто" работает до 30 июня. Вход на выставку свободный.