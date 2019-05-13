Тюменцы могут узнать о современных героях и их подвигах по фотографиям

В Историческом парке "Россия – Моя история" 9 мая открылась выставка с галереей портретов Героев России, Советского Союза и ветеранов боевых действий.
Многие из участников необычного фотопроекта получили тяжелейшие травмы, но сохранили силу духа и продолжили путь к своей цели, вдохновляя и мотивируя окружающих личным примером.
Как пояснили организаторы, цель фотопроекта – изменить общественное представление о ветеранах и показать, как выглядят настоящие герои, живущие среди нас. Их подвиги: спасение боевых товарищей, мирных граждан и детей - невозможно оставить незамеченными.
"Через этот проект мы хотим донести новый образ ветеранов. Это герои, прошедшие через тяжелые события, живущие ныне среди нас: они сильны духом и обладают несгибаемым характером. То, как они держатся, вызывает уважение. Отсутствие руки не проблема в нашем мире, если есть достаточная поддержка: все проблемы только в голове", – прокомментировала Катерина Круглова, исполнительный директор БФ "Память поколений".
Экспозиция "Герои России, какими их не видел никто" работает до 30 июня. Вход на выставку свободный.
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