Где тюменцы собираются отдыхать этим летом?

Турция, несмотря на значительный рост цен, остается самым востребованным туристическим направлением среди тюменцев. Также популярностью пользуются Кипр, Болгария, Испания, Греция, Черногория, есть брони и в Доминикану в свадебные путешествия, рассказала директор одного из тюменских турагентств Евгения Мурзина.

"Цены на Турцию выросли значительно - по сравнению с прошлым годом процентов на 25-30%. Туристам, которые привыкли к отелям хорошего уровня, приходится либо увеличивать бюджет, либо уменьшать количество дней, либо выбирать конец сезона", - пояснила она.

Стоимость по другим направлениям тоже выросла, но не так существенно, как Турция. А вот продаж в Крым немного. Цены на отдых там сопоставимы с турецкими, а иногда и выше, если речь идет о качественных семейных отелях с хорошим питанием, а в экономичные апартаменты туристы могут и самостоятельно забронировать место. Кроме того, из Тюмени неудобная длительность перелетов: на 6 или 13 ночей: на 6 ночей - мало, на 13 ночей – дорого, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

"Сочи в этом плане больше пользуется популярностью: броней у нас по этому направлению много, хотя цены в сезон на полупансионе сопоставимы с турецкими, так что это больше вариант для тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет выезжать за границу", - подвела итог Евгения.