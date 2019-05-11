Откуда на улицах Тюмени появились шедевры мировой живописи?

Фото организаторов форума УТРО

Афиши с шедеврами мировой живописи на остановках и стендах в общественных организациях Тюмени стали новым фирменным стилем форума уральской молодежи "Утро-2019". Горожанам предлагают принять участие в конкурсе и выиграть призы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо найти в городе картины, сфотографировать, а затем прикрепить снимок в посте во Вконтакте, а также подписаться на молодежный форум "Утро".

Победителей определят при помощи генератора случайных чисел 17 мая, они смогут выиграть три футболки "Креативный конвейер", "Креативный капитал", "Алло, это Тюмень?".

На необычных афишах можно встретить девушку с картины Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой", Венеру Милосская Сандро Боттичелли, Мону Лизу Леонардо да Винчи и молодого человека Рафаэля Санти.

"Утро-2019" пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища по традиции в 2 смены: 20-25 июня — региональная и 25-30 июня — федеральная. В нем примут участие 1230 человек из 6 регионов УФО (Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала) и 50 участников из других регионов России. На событии обсудят креативную экономику в округе, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы.

Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию на сайте форумутро.рф до 25 мая, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".