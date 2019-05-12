Поисковики помогают тюменцам найти родственников, погибших в Великой Отечественной войне

Фото ТРОО «ОБЛАСТНОЙ ПОИСКОВЫЙ ЦЕНТР»

Ежегодно около 200 тюменцев приходит в областной поисковый центр с просьбой помочь найти информацию о родственниках, которые воевали в годы Великой Отечественной войны и пропали без вести. Больше всего обращений фиксируется в начале мая, перед Днем Победы.

Как рассказала методист Тюменского областного поискового центра Светлана Власова, поиск начинается с составления карты запроса о судьбе военнослужащего. Самая важная информация, от которой можно начать поиск, это фамилия, имя и отчество фронтовика, его год рождения, место рождения и место жительства перед призывом.

"Эта информация нужна, чтобы сделать запрос в военкомат и узнать, куда направлялся боец. Дальнейшая схема поисков разворачивается индивидуально. Для поисковиков важна любая информация о пропавшем без вести родственнике: род войск, были или нет ранения. За дополнительной информацией мы обращаемся в Красный Крест, это может дать результаты", - сообщила она.

Поисковикам поможет информация о полученных наградах. Например, по медали "За отвагу" можно найти в архиве описание подвига и имя командира, который подписывал приказ о награждении, узнать его номер части.

"Очень хорошо, если сохранились письма с фронта. По штемпелю последнего письма через справочник почтовых индексов можно узнать номер войсковой части", - добавила Светлана Власова.

Она также отметила, что если люди уже обращались ранее в Центральный архив, например, в 70-80-е годы, но не получили никакой информации, то стоит возобновить поиски еще раз. Так, многие документы к настоящему времени рассекретили, оцифровали и они появились в открытом доступе. Многое можно почерпнуть в региональных Книгах памяти, пишет "Вслух.ру".

По словам Светланы, самые сложные для них - заявки о пропавших без вести в 1941 и 1942 годах, когда еще не было четкого системного учета. Были случаи, когда призывники уходили из военкоматов и пропадали целыми эшелонами, не доехав до фронта. Тем не менее, шансы найти место захоронения, узнать боевой путь пропавшего без вести родственника, получить информацию о его наградах есть.