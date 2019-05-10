Более 30 почтовых отделений в Тюменской области отремонтируют в 2019 году

В Тюменской области в 2019 году планируется провести ремонт в более чем 30 почтовых отделениях. Работы будут выполнены за счет собственных средств "Почты России". При разработке проектной документации учли пожелания жителей.

Как рассказал директор Тюменского филиала Почты России Андрей Ершов, количество современных почтовых офисов необходимо увеличивать, они должны появиться не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Почта России обеспечивает население услугами связи, предлагает товары народного потребления, поэтому востребована и в труднодоступных территориях.

В 2019 году комплексные работы проведут в почтовых отделениях Тюмени, Тобольска, Вагая, Увата, поселка Яр. Еще 27 отделений приведут в соответствии с требованиями проекта "Доступная среда". Появится разметка, кнопки для вызова сотрудников почты. Для инвалидов-колясочников отделения будут оборудованы пандусами и поручнями, входные группы будут отремонтированы в соответствии с требованиями доступности зданий. Для людей со слабым зрением используют напольные тактильные элементы и разместят надписи, выполненные шрифтом Брайля. Окна и двери также планируется заменить, пишет "Вслух.ру".

Работы начнутся во 2 полугодии. Кроме того, в рамках программы модернизации УФО сортировочный центр на ул. Огарёва, 2 станет одним из современных сортировочных хабов Почты России.