Школьников Тюменской области знакомили с науками в интерактивном формате

Серию мероприятий, посвященных знакомству с науками, провели для дошкольников и школьников Тюменской области в рамках месячника науки. Были организованы телемосты, открытие уроки, посещение музеев и практические занятия.

Дошколята посещали мультипликационную студию, работали на опытно-экспериментальной площадке, побывали в музее измерительных приборов, познакомились с работой метеостанции и узнали о полезных ископаемых Тюменской области.

Учащиеся Ильинской школы Казанского района благодаря виртуальным технологиям смогли побывать музее-архиве Д.И. Менделеева, который основан в 1911 году в Санкт-Петербургском университете, в квартире, где жил ученый с 1866 по 1890 год, в музее Дмитрия Менделеева – мемориальном кабинете и экспозиции при Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии имени Д.И. Менделеева, а также в усадьбе Д.И. Менделеева в Клинском районе Московской области.

Дети из кружков изготовили поделки, младшие школьники узнали о возможностях 3D ручки. Также в рамках месячника науки воспитанники детских садов и первоклассники были приглашены в школы на "Час науки", где узнали об устройстве микроскопа. Учащиеся с большим интересом рассматривали строение ножки пчелы, различных микроорганизмов, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".