В Тюменском районе отремонтируют около 180 улиц

179 улиц Тюменского района планируют отремонтировать в этом году в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об организации общественного контроля за ходом дорожных работ в Тюменском районе шла речь на заседании Общественной палаты.

Дорожные работы будут проходить во всех 22 муниципальных образованиях, общая протяженность отремонтированных дорог составит более 94 км, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Также будет построено 65 км тротуаров в 11 муниципальных образованиях. К работам уже приступили в Боровском, Каскаринском, Червишевском и Московском МО.

Члены Общественной палаты намерены, как и в прошлом году, проконтролировать ход работ и результаты. Комиссия общественников будет выезжать на объекты вместе со "Службой заказчика" и подрядчиками ремонта, беседовать с жителями, чтобы узнать их мнение о качестве выполненных работ. Опыт прошлого года показал, что такой контроль , особенно на промежуточном этапе, – действенная мера при возникновении спорных ситуаций между дорожниками и теми, для кого дороги ремонтируют.

Отметим, что к 2024 году – моменту завершения реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – более 828 км дорог столичного будут приведены в нормативное состояние. Сегодня таких дорог в районе 677 км.