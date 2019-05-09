Тюменский центр "Семья" объявил акцию "Соберем ребенка в лагерь!"

В преддверии летних каникул тюменский региональный центр "Семья" запустил благотворительную акцию "Соберем ребенка в лагерь!". Неравнодушные граждане могут помочь детям из нуждающихся и многодетных семей интересно провести лето.
Акция "Соберем ребенка в лагерь" продлится до 26 мая. Ребятам на смене необходимы спортивная и теплая одежда и обувь, предметы личной гигиены, рюкзаки для одежды, канцелярские товары для творческих идей – краски, мелки, карандаши, фломастеры, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, тетради, пишет "Вслух.ру".
Прием вещей для детей проходит в "Лавке добра" по трем адресам:
Пр. Геологоразведчиков, д. 14а;
Ул.Амурская, д. 150;
Ул. Ермака, д. 1а.
Привезти вещи в "Лавку" можно в любое удобное время – оставить на посту охраны, они обязательно будут переданы специалисту. А вот выдача вещей проходит только по адресу: ул. Ермака, 1а. Режим работы: пн. – санитарный день, вт.-чт. с 9:00 до 17:00, пт. с 9:00 до 16:00.
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