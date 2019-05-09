Дополнительные мусорные баки установят в Тюменском районе

Региональный оператор "Тюменское экологическое объединение" в мае начнет установку дополнительных контейнеров для твердых коммунальных отходов в Тюменском районе.

Как сообщает "Мегатюмень", всего при инвентаризации выявлена необходимость в 1055 дополнительных баках. Кроме того, в Тюменском районе необходимо благоустроить более 430 дополнительных контейнерных площадок, этим вопросом должны заняться местные власти.

На недавнем заседании Общественной палаты Тюменского района прозвучали самые острые проблемы новой системы работы с мусором: несвоевременный вывоз, захламление площадок, отсутствие мобильного сбора отходов с территории ИЖС. Каждый такой вопрос на заседании палаты обсудили, рассказали о механизме контроля и взаимодействия с регоператором.

В целом, как отметили члены палаты, новая система обращения с отходами в Тюменском районе работает, но есть проблемы с перевозчиками, гражданам часто не хватает информации, куда обращаться, если видят непорядок на контейнерной площадке. И в этом вопросе помощь общественников может быть очень полезной.