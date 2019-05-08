Тюменцы почтят память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания

Всероссийская акция "Минута молчания" в память погибших во время Великой Отечественной войны в Тюмени пройдет 9 мая в 18:55 на перекрестке улиц Республики и Мельникайте.

На время акции движение одного из самых оживленных перекрестков Тюмени будет перекрыто. Тюмень погрузится в полную тишину ровно на одну минуту. Участникам акции и водителям автомобилей будет предложено переключится на радиостанцию "Авторадио", по которой будет транслироваться звук стука часов секундной стрелки, сообщает ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России".

"Всероссийская акция "Минута молчания" уже который год становится оплотом памяти и всеобщего объединения всех граждан нашей страны. Проводя акцию на одном из главных перекрестков города Тюмени, мы вовлекаем в акцию огромное количество людей", - отметил руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Владимир Сбитнев.