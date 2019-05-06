Музейный комплекс имени Словцова подготовил тюменцам подарок ко Дню Победы

Фото: ТМПО

9 мая любой желающий сможет бесплатно посетить выставку "Ночные ведьмы", посвященную летчицам 46-го гвардейского ночного бомбардировочного Таманского авиационного полка, сообщили в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения.

Выставка организована в музейном комплексе им И.Я. Словцова в рамках проекта "ART-погружение". Визуальный контакт с живописным полотном дополнен атмосферным видео- и аудиорядом, позволяющим глубже погрузиться в восприятие военной темы. В проекте представлена картина Л.Г. Чорбадзе "Женя Руднева".

588-й женский авиационный полк в составе ВВС СССР был сформирован в октябре 1941 года и под командованием Евдокии Бершанской сражался до окончания войны.

За мужество и героизм личного состава, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, полку было присвоено почётное звание "Гвардейский" и он был преобразован в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк. Летчицы в годы войны прошли славный боевой путь от гор Кавказа до фашистской Германии, они сбросили на врага почти три миллиона килограммов бомб. За бесстрашие и мастерство немцы прозвали лётчиц полка "Ночными ведьмами".

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