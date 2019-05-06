Тобольские травматологи ставят на ноги пациентов с переломом бедра сразу после травмы

Травматологи Тобольской областной больницы №3 внедрили тактику экстренных операций у пациентов пожилого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости. После хирургического вмешательства человек может сразу же вставать и двигаться.

Ранее переломы проксимального отдела бедренной кости (переломы шейки, вертелной области) надолго "привязывали" пациента к постели: подобные травмы не представляют явной угрозы жизни, потому перед операцией проводилось доскональное обследование с целью предотвращения возможных осложнений и усугубления состояния пострадавшего. Такая практика опасна для пожилых пациентов: на фоне общей депрессии у них, как правило, обостряются хронические заболевания, а длительная обездвиженность ослабляет организм. И операцию в этих случаях приходится откладывать.

В мировой практике травматологии доказано, что если относиться к таким переломам как к угрожающим для жизни пострадавшего, то выполнение операций в экстренном порядке уменьшает смертность и увеличивает продолжительность жизни пациентов по сравнению с теми, кого оперировали традиционно. Если в первые часы провести операцию, значительно реже появляются осложнения с тромбозами и тромбоэмболиями.

"Когда престарелый человек получает травму, все хронические заболевания обостряются, обычно с третьего-пятого дня. Связано это в большей степени с психологическим состоянием пациента. Пожилой пациент осознаёт, что он не может двигаться, что он прикован к постели, что он не может делать, то, что привык, и у него начинается депрессия — он делает вывод, что жизнь закончилась. Так как у них пропадает желание жить, все имеющиеся заболевания обостряются и состояние ухудшается. Даже после того как мы компенсируем соматическое состояние пациента: выравниваем давление, компенсируем аритмию, сахар, психологическое состояние у них всё равно остаётся подавленным. Из-за этого возникают осложнения, особенно это касается одиноких", — рассказывает заведующий травматологическим отделением ОБ №3 Алексей Гринь.

Современная тактика предполагает хирургическое лечение в первые часы после травмы, когда человек ещё не осознал, что произошло на самом деле, и к чему это может привести. Врачи в экстренном порядке оперируют пострадавшего и восстанавливают опороспособность сломанной конечности. На следующий день единственная жалоба, которая сохраняется, — боли в области операционной раны, которые легко заглушить обезболивающими, отмечают в пресс-службе ОБ №3.

Фото Дмитрия Уженцева.