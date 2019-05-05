Города и села Тюменской области предлагают объединить в "Золотое кольцо"

Ученые Тюменского индустриального университета предложили создать "Золотое кольцо" Тюменской области, которое станет архитектурным, историко-культурным и природным туристическим каркасом региона.

Главная роль в нем принадлежит четырем историческим городам - Тюмени, Тобольску, Ялуторовску и Ишиму. Центрами второго порядка в кольце могут стать поселок Омутинский, села Покровское, Усалка, Исетское, а также этнокультурные объекты – населенные пункты, где до сих пор живут и сохраняют язык переселенцы коми, татары, чуваши, мордва, белорусы. Культурный каркас может включать старинные мемориальные усадьбы – Петра Ершова в Ишиме, родовое поместье Менделеевых в селе Верхние Аремзяны, Сибирский тракт и места сражений Ермака, производственные сооружения в Заводоуковске и другие, пишет "Вслух.ру" со ссылкой на вуз.

По мнению авторов проекта, будущие узлы культурного каркаса возьмут на себя функции центральных мест обслуживания для окружающей территории. Они смогут решать основные задачи для приезжего и местного населения в сфере культуры, музейного, выставочного, библиотечного, театрально-концертного дела, современного искусства и развивать социальную инфраструктуру, туризм, способствовать общему социально-экономическому развитию региона.

