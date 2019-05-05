Тюменских акушеров поздравляют с профессиональным праздником

Боле ста акушерок работают в Тюменском областном перинатальном центре, каждая из них принимает в день по 5-6 родов. Сегодня они принимают поздравления с профессиональным праздником – Международным днем акушерки, отмечаемым с 1992 года.

По словам председателя Ассоциации медицинских сестер Тюменской области Раисы Куликовой, это сложная и благородная профессия: "Они сопровождают будущую маму от поступления в роддом до счастливой выписки - с новой жизнью на руках. От их доброты и чуткости зависит очень многое. Конечно, не говоря уже о безупречном профессионализме".

В современных перинатальных центрах и родильных домах Тюменской области практикуются семейно-ориентированных технологии в виде партнерских родов, когда может присутствовать не только будущий папа, но и, возможно, другие близкие люди. Но, естественно, в самый ответственный момент забота и внимание акушерки незаменимы для самой роженицы, а иногда и для слишком чувствительных родственников, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.