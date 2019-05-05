Тюменских акушеров поздравляют с профессиональным праздником

Боле ста акушерок работают в Тюменском областном перинатальном центре, каждая из них принимает в день по 5-6 родов. Сегодня они принимают поздравления с профессиональным праздником – Международным днем акушерки, отмечаемым с 1992 года.
По словам председателя Ассоциации медицинских сестер Тюменской области Раисы Куликовой, это сложная и благородная профессия: "Они сопровождают будущую маму от поступления в роддом до счастливой выписки - с новой жизнью на руках. От их доброты и чуткости зависит очень многое. Конечно, не говоря уже о безупречном профессионализме".
В современных перинатальных центрах и родильных домах Тюменской области практикуются семейно-ориентированных технологии в виде партнерских родов, когда может присутствовать не только будущий папа, но и, возможно, другие близкие люди. Но, естественно, в самый ответственный момент забота и внимание акушерки незаменимы для самой роженицы, а иногда и для слишком чувствительных родственников, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
"Профессия акушерки из числа среднего медицинского персонала, на мой взгляд, одна из самых сложных, - считает главный внештатный акушер-гинеколог Тюменской области Ирина Кукарская. - Ведь будущие мамы очень эмоциональны и на акушерку ложится большая ответственность. Кроме современной техники для каждой женщины важно, чтобы в момент родов с ней находился компетентный и чуткий специалист. Наши акушерки в подавляющем большинстве именно такие. Видели бы вы их глаза, с какой нежностью и любовью смотрят они на малыша, беззащитно и трогательно лежащего у них на руках. Нет ничего прекрасней этой миссии".
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