Тюменские подростки познакомились с профессиями дизайнера и тележурналиста

Фото из группы "Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень" ВКонтакте

Итоги социального проекта "Шанс. ПрофBox" подвели в Тюмени. Подростки представили результаты своей работы – два профориентационных видеоролика, новостной сюжет, а также футболки с оригинальным принтом в рамках акции "Азбука добра".

В течение полутора месяцев 27 подростков вместе с кураторами, студентами, наставниками и специалистами осваивали профессии графического дизайна и тележурналистики. В рамках благотворительной акции "Азбука добра" они разработали оригинальный дизайн букв алфавита, за каждой была закреплена история преодоления и осмысления участников. Из букв будут составлены слова, их напечатают на футболках, которые будут продавать на городских мероприятиях и в соцсетях. Вырученные деньги пойдут на восстановление мастерской Шитовых.

"Благодаря проекту я понял, чем хочу заниматься в будущем. Я узнал, как работает сфера дизайна и студия брендинга изнутри, нашел единомышленников. Мы очень сдружились с командой,сделали свой флаг и открытки для группы тележурналистов, планируем и дальше вместе развиваться и взаимодействовать", - отметил участник проекта Александр Булыгин.

Всего в рамках проекта прошло 14 мастер-классов по леттерингу, векторизации надписей, работе в специальных программах. Тележурналисты учились грамотно составлять сюжеты, брать интервью, попробовали себя в роли корреспондента, ведущего и продюсера. Пять встреч посвятили созданию видеороликов, посвященных профориентации, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко рассказала, что запрос на профориентационную направленность "Шанса" появился от самих подростков. Им хотелось глубже погрузиться в деятельность, поэтому в проекте появилось новое направление — двойное наставничество.

Также участники побывали на занятиях в Тюменском государственном университете и Тюменском институте культуры и искусств, а также в студии брендинга и дизайна "Культура" с наставником Константином Тюменцевым и медиахолдинге "Сибинформбюро" с Дмитрием Чашковым.