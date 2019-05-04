Тюменский центр "Семья" помогает детям подготовиться ко Дню Победы

Мастер-классы и конкурсы для детей в учреждениях социальной сферы Тюменской области в преддверии Дня Победы организовал центр "Семья", рассказали в пресс-службе регионального департамента социального развития.

Ребята оформили открытки для ветеранов и приняли участие в конкурсе патриотических песен. Всю первую майскую неделю воспитанники филиала ходят в гости к ветеранам труда, пенсионерам. В рамках акции "Иду к ветерану" они оказывают "подшефным" помощь по хозяйству и просто тепло, по-дружески общаются.

Традиционно ребята принимают участие в работе трудового десанта "Цветущий май" по уборке Обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, проведению косметических и ремонтных работ.

Часть ребят приглашены на "Вахту памяти", посвященную событиям на Курской дуге в с. Перевалово накануне праздника. Примут участие сотрудники и воспитанники учреждения также в торжественном шествии-митинге "Праздник со слезами на глазах", во время которого вручат ветеранам созданные на творческих мастер-классах памятные подарки с символикой праздника.

Ребята, проживающие в стационарном отделении краткосрочной социальной реабилитации, тоже участвовали в серии мастер-классов по созданию подарков и поделок к 9 Мая. А 7 мая воспитанники выступят с концертом в Пансионате для ветеранов войны и труда, где исполнят военные песни и, вручат сделанные своими руками памятные сувениры.