"Тюменская ярмарка" привлекает все больше посетителей

Более 80 тысяч человек посетили мероприятия, проходящие в выставочном зале "Тюменская ярмарка", за четыре месяца 2019 года, что на три тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Всего в прошлом году у нас было 236 тысяч посетителей. В этом, судя по динамике, будет больше. Несмотря на такие результаты без перемен не обойтись. Это касается и организации выставок, и оборудования. Достойные ориентиры в России есть. Тот же московский Крокус Сити-холл. Понятно, что по площадям мы не сопоставимы, но современные концепции оформления выставочного пространства будем использовать", - рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

На сегодня "Тюменская ярмарка" остаётся крупнейшим в Тюменской области выставочным залом с площадью 4 тысячи квадратных метров.

"Сейчас предъявляются новые требования к выставочным пространствам. Они становятся своеобразным магнитом с одной стороны для бизнесменов, с другой для потребителей той или иной продукции. Безусловно, сегодня многие привыкли работать через онлайн-продажи. Это на самом деле отличный вариант для товаров, о которых уже известно все. Но что-то новое люди должны видеть вживую", - отметил Михаил Брудков.