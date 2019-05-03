В Тюменском районе подводят итоги трехлетнего фестиваля

Трехлетний фестиваль "Богандинские имена" в поселке Богандинский Тюменского района подходит к завершению. В рамках фестиваля участники пели и танцевали, а заключительным этап конкурса стала "Театральная революция".

Конкурс театрального мастерства длился четыре, объединив большое количество участников и зрителей. На театральные подмостки вышли три команды из богандинских детских садов "Светлячок", "Березка" и "Дюймовочка", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Учащиеся среднего звена показали выступления агитбригад, поднимая при этом актуальные для современности темы - от чистоты русского языка до стремления к добрым делам и помыслам.

В общую школьную копилку добавили баллы литературные гостиные ребят старшего звена. Подростки представили постановку Дениса Фонвизина "Недоросль".

Окунули в сказочную рождественскую атмосферу зрителей воспитанники школы искусств со сказкой "Щелкунчик и мышиный король". В авангардном стиле представили театралы студии "Школа ведущих" стихотворение Брюсова "Буря с берега", растянув шесть строчек до трех минут и этим покорив зрителя и жюри.

"Театральная революция" удалась, подарив ее участникам яркие впечатления и настрой на дальнейшую плодотворную творческую работ.