Что ждет тюменцев 9 мая?

Приближается великий день в истории нашей страны – День Победы. Самый значимый и торжественный праздник для жителей России пронесется по всем уголкам страны, и Тюмень не станет исключением. Здесь на трех главных площадках города пройдут праздничные уличные программы, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

- "От дома до Победы!" на площади у Тюменского Технопарка

Время работы: 11:00 – 19:00

- "Мы наследники Великой Победы!" на площади 400-летия Тюмени

Время работы: 12:00 – 17:00

- "Тюмень тыловая" на Цветном бульваре

Время работы: 13:00 – 17:00

Официальный хештег празднования Дня Победы: #тюменьпобеда

"Тюмень тыловая" станет в этом году главной темой празднования Дня Победы. Тюмень внесла огромный вклад в разгром фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны.

Одной из первых начнет свою работу площадка под названием "От дома до Победы" у здания Тюменского Технопарка.

Одна из локаций погрузит участников мероприятия в атмосферу "мирного" мая 1941 года. Гости примут участие в интерактивной площадке "Дворовые игры" и вспомнят развлечения тех времен, а также проверят свои силы на спортивной площадке "Готов к труду и обороне", поиграют в шашки, шахматы и домино.

Желающие проявить себя в боевых баталиях и соревнованиях поучаствуют в аттракционах: "Морской бой", "Сапер", "Артобстрел" - "Заряжай! Огонь!" и "Автомат – верный друг солдата", а также пройдут полосу препятствий "Тропа разведчика".

Игру "Морской бой" перенесут с бумажных листков на большие грифельные доски. Участники попробуют себя в командование морским флотом и сразятся в суровом бою. На аттракционе "Сапер" участникам предложат провести через "заминированное" поле боевой отряд.

Все желающие смогут проверить навыки по разборке и сборке автомата и пройти классическую полосу препятствий для самых быстрых и ловких бойцов.

Также на площади у Технопарка пройдет концертной программой Тюменского оркестра русских народных инструментов, лучших творческих коллективов и артистов нашего города.Порадуют тюменцев интерактивно-художественные площадки и мастер-класс "Спасибо деду за Победу". Здесь можно будет нарисовать тематические рисунки в стиле граффити, разукрасить красками боевую технику МТЛБ, УАЗ.

На площади 400-летия Тюмени также пройдет праздничная программа, под названием "Мы наследники Великой Победы!".

Гостей ждут выступления лучших творческих коллективов города: Тюменский духовой оркестр, оркестр ТВВИКУ и другие. На сцене вы увидите показательные выступления курсантов ТВВИКУ. Среди интерактивных развлечений: выставка военной техники, полевая кухня, солдатская завалинка и акция "Письмо солдату". Самой зрелищной станет площадка "Минное поле".



В этот же день 9 мая будет работать площадка на Цветном бульваре. Здесь организаторы готовят программу "Тюмень тыловая" и игру "Школа разведчиков".

Участники смогут ответить на вопросы о событиях времен Тюмени тыловой и принять участие в розыгрыше призов, который будет проходить каждый час.

Кроме того, каждый гость получит паспорт разведчика. Пройдя все интерактивные и развлекательные площадки можно будет получить наклейку в форме звезды в свой паспорт и обменять его на купон.

Кроме того, на Цветном бульваре будут работать тематические фотозоны, одна из них — это настоящая "Землянка", а также развернет свою работу полевая кухня, где все желающие смогут попробовать солдатской каши.

Одной из главных творческих локаций станет площадка "Песни Победы". На сцене будут выступать творческие коллективы города и солисты Центра культуры и творчества "Тюмень" с полюбившимися военными композициями. А хореографы-аниматоры возле сцены будут учить танцам зрителей и в завершении программы традиционно станцуют массовый "Вальс Победы!"

Удивит гостей большой шатер под названием "Фронтовая завалинка", где все желающие смогут поздравить тюменцев и ветеранов города с праздником, прочитать полюбившиеся военные произведения о тюменцах тыловиках и спеть любимую песню военных лет. Финальной точкой станет показ военного художественного фильма "В бой идут одни старики". Показ фильма состоится в 15:30.

Вдоль Цветного бульвара совместно с Централизованной библиотечной системой города Тюмени с 13.00 часов будет работать тематическая выставка "К Победе всеми силами, Тюмень!".

Для тюменцев будет организован буккроссинг"Читаем книги о войне". Каждый желающий сможет принести книгу о Великой Отечественной войне, о тыловиках Тюмени, оставить ее в буккросинге и взять что-то интересное, еще не прочитанное.

Всех желающих приглашают на празднование Дня Победы. Вход и участие бесплатное.

Центр культуры и творчества "Тюмень" предлагает Вам уже заранее готовиться к празднованию Дня Победы и подготовил для частного пользования Плейлист "Песни Победы!", песни можно сказать по ссылке.