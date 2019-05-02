Юные фермеры Тюменской области встретились на слете

Первый областной слёт школьников "Юный фермер" провели на базе Агротехнологического колледжа. В мероприятии приняли участие 80 ребят из муниципальных районов региона.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, форум собрал школьников профильных агроклассов и ребят, занимающихся научно-исследовательской деятельностью сельскохозяйственной направленности. Команды участвовали в агроквесте, игре "Где логика", представлении команд "Живая газета". Состоялись встреча без галстуков "Штурман агробизнеса", бьюти-кейс "ЛАБтехнологии", а также мастер-классы, тренинги.

Школьники вместе с реально работающими предпринимателями агросферы обсудили, как реализовываются бизнес-компетенции, лидерские качества и умение работать в команде и сделали вывод о профессиональных навыках, необходимых фермерам.

На бьюти-кейсе "ЛАБтехнологии" участники получили практический опыт по определению качества сельскохозяйственной продукции и сортности цветочных культур, научились управлять онлайн-трактором, устанавливали всхожесть посевного материала, прививали кустарники. Творческие способности можно было продемонстрировать на мастер-классах по плетению народных браслетов, росписи дерева, изготовлению оберегов и изделий из ивы, по карвингу и работе со структурной мастикой.