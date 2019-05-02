Замещающие родители Тобольска встретились в семейном клубе "Светлячок"

11:27 02 мая 2019
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pixabay.com

Замещающие родители и их дети из семейного клуба "Светлячок" встретились с педагогом психологом в Социально-ребилитационном центре для несовершеннолетних города Тобольска (СРЦН). Темой мероприятия стали причины отклонений в поведении подростков.

Как сообщили в СРЦН, специалист Надежда Корнеева рассказала родителям о том, как общаться с подростками и при этом сохранить доверие и понимание в семье. Заместитель директора  центра Юлия Ушакова провела для детей правовой урок, а родители обсудили вопросы роли семьи и семейного воспитания в профилактике подростковых правонарушений.

Для подростков также провели занятие в сенсорной комнате. Психолог

Маргарита  Муратова поговорила с ними о нравственных качествах людей и о том, как стать хорошим человеком. После все вместе создали  коллаж "Жить разумно и нравственно". Ребята  проявили умение работать в команде, советоваться друг с другом.  

Завершалось заседание клуба чаепитием, во время которого каждый мог поделиться своими заботами, достижениями и обсудить следующую тему для клуба "Светлячок".

Теги: психолог , семья , Тобольск
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