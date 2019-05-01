Тюменские школьники стали призерами чемпионата Европы по интеллектуальным играм

Фото предоставлено командой «Ботаники на Титанике»

Команда тюменских школьников 5-7-х классов "Ботаники на Титанике" завоевала третье место в номинации "Своя игра" на чемпионате Европы по интеллектуальным играм, который прошел в Павловской гимназии в подмосковном Веледниково.

По итогам первого дня соревнований ребята вошли в тройку лучших в направлении "Что? Где? Когда?", но не поделили в итоге шестое-седьмое места. В "Брейн-ринге" "Ботаники" прошли в восьмерку сильнейших, но выбыли из дальнейшей борьбы. А вот в "Своей игре" им улыбнулась удача.

Команду "Ботаники на Титанике" два года назад собрал тренер Александр Воробьев. Изначально она состояла из учеников одного класса областной физико-математической школы. Со временем часть ребят покинула состав. Чуть позже к оставшимся Станиславу Ахметову, Лии Родионовой, Кириллу Тищенко, Артему Дубровину и Андрею Снигиреву присоединились Иларион Карманов (гимназия №81) и ученица шестого класса ФМШ Варвара Голубовская.

Всего турнир собрал 20 команд из России, Армении, Белоруссии и Латвии. Медали разыгрывались в номинациях "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг" и "Своя игра". Судили умников и умниц знатоки со стажем: Борис Белозеров, Максим Поташев, Дарья Любинская, пишет "Тюменская область сегодня".