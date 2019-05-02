Врачи тюменской ОКБ №1 провели более 17 тысяч операций за год

Более 17 тысяч операций провели врачи тюменской областной клинической больницы №1 в 2018 году, что на 3300 операции больше, чем в 2017, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Приоритетное направление деятельности - высокоточная диагностика и высокотехнологичная медицинская помощь.

В прошлом году хирурги клиники продолжили совершенствоваться в эндоваскулярном лечении ишемической болезни сердца, приобретенных и врожденных пороков сердца, сосудистой патологии и т.д. За год здесь сделали почти 6800 таких операций. По количеству чрескожных коронарных вмешательств на миллион жителей в год Тюменская область в 2018 году приблизилась к среднеевропейским показателям (2494 на 1 млн населения). И более половины их выполнены именно в Первой областной.

Ежегодно специалисты ОКБ №1 внедряют новые технологии. Ряд из них являются уникальными для региона – коррекция врожденных пороков, эндопротезирование линейными и бифуркационными стентграфтами грудной и брюшной аорты при различной патологии ее стенки, транскатетерное протезирование аортального клапана при стенотическом пороке, ангиопластика артерий голени при диабетической стопе, различные виды эмболизационных методик.

За последние четыре года больница полностью переоснастила оборудование рентгеноперационных до экспертного уровня, что привело практически к двукратному увеличению объемов эндоваскулярной помощи. В целом торакальный центр тюменской ОКБ №1 занимает второе место в России и первое место в УРФО по объемам оказания высокотехнологичной медицинской помощи.