На благоустройство территорий в Тюмени выделили 450 млн рублей

На благоустройство городских дворовых и общественных территорий Тюмени будет направлено 450 млн рублей. Из них более 120 млн средств федерального бюджета выделены на реализацию программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019–2024 годы". Соответствующее распоряжение на заседании президиума регионального правительства подписал Александр Моор.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, за счет этих средств благоустроят сквер Якова Неумоева и прилегающую территорию, озеленят пространство по улице Вьюжной в районе школы в микрорайоне Тюменская слобода, а также озеленят территорию по ул. Логунова — ул. Широтная, 53,55 — ул. Пермякова, 54Б.

Также в областном центре благоустроят дворовые территории 25 многоквартирных домов, среди которых участки улиц 70 лет Октября, Энергостроителей, 30 лет Победы, Станционная, проезд Заречный и другие.