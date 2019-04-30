Первомай по-тюменски: парады, аттракционы, "Руки Вверх" и шашлыки

Фото Ирины Алькаевой

Длинные первомайские выходные – отличная возможность провести время с семьей, познакомиться с достопримечательностями Тюменской области и поучаствовать в интересных мероприятиях.

Традиционно в День весны и труда в городах Тюменской области пройдут праздничные шествия и концертные программы. Жителей и гостей Тюмени приглашают встретить праздник 1 мая в 10:40 на Цветном бульваре. В рамках праздничной программы "Тюмень встречает Первомай" выступят лучшие творческие коллективы города и состоится лотерея от Областного совета профсоюзов. Каждый пришедший на праздник получит в подарок воздушный шар с изображением голубя – символа весны и труда.

В Ялуторовске в этот день торжественно стартует новый сезон в Городском саду. Посетителей ждет 12 аттракционов, ориентированных на различные целевые аудитории. Также в Городском саду оборудована детская интерактивная площадка, скейт-площадка, фуд-корт и установлены различные арт-объекты, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества. Касса начнет работать в 10:00.

Заводоуковский культурно-досуговый центр приглашает на бесплатный концерт "Душа России в русской песне", который состоится в ДК "Ритм" 1 мая в 14:00.

Ишимцы отметят 1 мая традиционным шествием трудовых коллективов и организаций. В общий строй встанут сотрудники госучреждений, администраций города и района, профсоюзные лидеры, работники агропромышленного комплекса, ЖКХ, ПАТП, социальной сферы, СМИ, студенты и школьники. Построение колонн начнется на Привокзальной площади в 9-30, в 10-00 будет дан старт движению в направлении стадиона, где состоится представление коллективов и зачитана резолюция митинга.

В Тобольске 3 и 4 мая можно будет посетить показы фильмов о Великой Отечественной войне. Зрителей ждут в ДК "Синтез", начало сеансов в 18:00, вход свободный. Традиция показа лучших советских и российских художественных фильмов о войне пользуется популярностью в Тобольске.

В тюменском Дворце спорта 4 мая состоится грандиозный концерт группы "Руки Вверх". Творчество этого супер-популярного российского коллектива остается актуальным более 20 лет и каждый раз и на любой площадке собирает аншлаги.

А в Ялуторовске в этот день пройдет масштабное народное казачье гуляние "Красная горка". Эстафету от блина-гиганта примет яичница со шкварками, приготовленная из 1500 яиц. Одним из ярких событий народного гуляния "Красная горка" станет фестиваль "Кузнечный посад", на котором зрители смогут увидеть, как по старому кузнечному обычаю мастера молотом из железа добывают огонь и превращают железные заготовки в прекрасные изделия. Начнется праздник на Сретенской площади в 10:00.

5 мая в Тюменской филармонии состоится выдающееся событие в культурной жизни региона – концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением всемирно известного дирижёра Валерия Гергиева. Выступление пройдёт в рамках XVIII Московского Пасхального Фестиваля. Интересная программа, сильная харизматичная личность дирижёра, фантастическое мастерство музыкантов, неизменно горячий приём зала – этот концерт станет незабываемым событием для каждого посетителя. Стоимость билетов 800-3000 рублей.

В майские праздники у гостей и жителей Тюмени есть прекрасная возможность посетить аквапарк "ЛетоЛето" по акционному тарифу: 4 часа в аквапарке за 1 200 рублей. Билет приобретается и для ребенка, и для взрослого на кассах аквапарка по одной цене. (1 билет - 1 гость, без ограничения возраста). А специально для туристов действует комплексное предложение на майские праздники с аквапарком "все включено".

И, конечно, не обойтись в эти выходные без шашлыков. 1 мая на Базе отдыха "Кулига-парк" состоится фестиваль-пикник "Битва шашлыков". Участие бесплатное! Гости посоревнуются в приготовлении и подаче шашлыка, а для детей будет организована развлекательная программа с веселым аниматором и творческие мастер классы.

На тюменской базе отдыха "Верхний бор" 2 мая можно будет не только искупаться в горячих источниках, но и поучаствовать в открытии шашлычного сезона – 2019. Гостей ждет концертная и конкурсная программа, розыгрыш, выставка спортивных машин, творческие мастер-классы и многое другое.