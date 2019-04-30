Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Молодежь ожидают десятки классных мероприятий: концерты, интересные выставки, топовые вечеринки, кинопоказы и многое другое.

Искристый квартирник

Заключительный в этом сезоне "Искристый квартирник". Здесь можно насладиться песнями и стихами и даже выступить самому. С собой можно брать музыкальные инструменты, сладости, друзей и хорошее настроение.

Когда: 30 апреля в 19:30 (приходи минут за 10)

Где: мультицентр "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1)

Вход свободный!

Вечеринка "Кисловодск. Минеральный шабаш"

Вечеринка, посвященная Вальпургиевой ночи. Участников ожидают два танцпола: у большого костра соберутся любители даба, рейва, эмбиента и экспериментальной музыки, у костра поменьше – поклонники вичхауча и синтвейва.

Когда: 30 апреля в 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!

Первомайское шествие и концерт

В мероприятии примут участие сотни человек: представители политических партий, общественники и студенты. От технопарка колонна дойдет до центральной площади, где состоятся митинг и концерт. Развлекать гостей будут творческие коллективы города.

Когда: 1 мая, сбор с 10:00 до 11:00

Где: Тюменский технопарк (ул. Республики, 142)

Участие бесплатно!

Праздничная программа "Звени, играй, весёлый май!"

Для гостей праздника с песнями и плясками выступят разнообразные творческие коллективы.

Когда: 1 мая с 12:00 до 13:00

Где: сквер Депутатов (ул. Олимпийская, 9)

Вход свободный!

Майские праздники с ДК "Орфей"

1 мая в 15 часов зрителей приглашают на театрализованный концерт. В мероприятии примут участие коллективы ДК "Орфей". Театрализованный конферанс позволит задуматься зрителям, как создать себе хорошее настроение и прогнать прочь плохое. В рамках праздника пройдёт декоративно-прикладной мастер-класс "Яблоневый цвет".

Помимо театрализованной и праздничной программ для гостей будут организованы интерактивные площадки и торговые палатки. Зрители смогут насладиться игровыми развлечениями и приобрести вкусные угощения. Вход свободный.

3 мая в 14 часов юным тюменцам представят поролоновое шоу. Ребятам предложат отправиться в увлекательное путешествие в волшебную страну "Поролонию". Каждый участник сможет преодолеть поролоновый лабиринт, построить поролоновую башню и устроить штурм поролонового замка. Цена билета 210 рублей. Мероприятие рассчитано для детей в возрасте от 5 до 7 лет.

5 мая в 13 часов тюменцев приглашают на историческое фехтование. Массу положительных эмоций получат все желающие от мала до велика. После фехтования гости вместе посмотрят увлекательный мультфильм. Цена билета 50 рублей.

Мероприятия пройдут в ДК "Орфей" расположенном по адресу ул. 70 лет Октября, 5в. Уточнить все интересующие подробности можно по телефону 8 (3452) 47-93-90

Народные гуляния на Цветном бульваре

Тюменцев ждёт выступление лучших творческих коллективов города и лотерея от областного совета профсоюзов. Каждый пришедший на праздник получит в подарок воздушный шар с изображением голубя, символа праздника.

Когда: 1 мая с 10:40

Где: Цветной бульвар

Участие бесплатно!

Весёлая маёвка

Здесь для тюменцев – танцы, вокальные номера, спортивные состязания и мастер-классы, на который всех научат рисовать и создавать поделки.

Когда: 1 мая в 16:00

Где: Тарманы, площадь по адресу ул. Малышева, 24

Участие бесплатно!

Творческие истории о празднике весны и труда

Здесь тебе расскажут историю возникновения Первомая. И не абы как, а интересно и красочно. Ещё мастера прикладного творчества научат вас создавать весенние сувениры своими руками.

Когда: 1 мая в 12:00

Где: площадка у ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а)

Вход свободный!

Театр теней "Ключ от сказки"

В основе спектакля лежат мифы хантов, манси и коряков о Солнце, Луне и Земле. Сказки сопровождаются игрой на этнических инструментах северных народов в исполнении группы Север Га.

Когда: 1 мая в 11:00 и 18:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 400 рублей

Спектакль "Олеся"

В Полесье в глуши скучает вдали от Петербурга Иван Тимофеевич. Много тайн хранят полесские жители, и одна из них – о старухе и ее внучке Олесе, колдуньях, живущих в лесу среди болот. Встреча Ивана и Олеси случайна, случайны и чувства, возникшие между ними. Но беспощадный Рок взимает с героев страшную плату за любовь.

Когда: 1 мая в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300 — 800 рублей

Фестиваль-пикник "Битва шашлыков"

В программе: соревнования гостей базы отдыха по приготовлению шашлыка; дегустация шашлыка и смотр презентаций по оригинальной подаче шашлыка; подведение итогов, награждение победителей. Для маленьких гостей фестиваля будет развлекательная программа с веселым аниматором, а также творческие мастер-классы. Подробности по телефону: 60-54-05.

Когда: с 11:00 до 17:00

Где: база отдыха "Кулига-парк" (Ирбитский тракт, 32 км)

Участие бесплатно!

Марафон фильмов Уэса Андерсона

Его работы — трогательные, обаятельные, заключенные в ярко-желтые, идеально симметричные формы, насыщенные огромным количеством деталей и подробностей — никого не могут оставить равнодушными. Чтобы он не снимал — будь то экранизации детских сказок, семейные мелодрамы или исторические детективы в восточно-европейском сеттинге, результат один - полный восторг! Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 1 мая с 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Концерт "Рок Труда"

Крутую легенду сочинили организаторы концерта. Однажды группа рабочих рокеров организовала забастовку, потребовав вместо обычных двух часов репетиций полноценный восьмичасовой репетиционный день. Власти пошли навстречу рокерам. И вот 1 мая этого года состоится праздник — Рок Труда.

Когда: 1 мая в 19:00

Где: Rocketa Club (ул. Мурманская, 35)

Стоимость: 300 рублей

Вечеринка NEED FOR HEAT

Все твои любимые хип-хоп бэнгеры зарубежных и российских исполнителей будут разрывать колонки мощным басом. Команда диджеев готовит для тебя только самое вкусное, жирное и качевое.

Когда: 1 мая в 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 150 рублей

Sensual Party

Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.

Когда: 1 мая с 21:00 до полуночи

Где: музыкальный паб "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

Участие бесплатно!

Вечеринка "КИНЕСКОП"

Туса, на которой играют до боли знакомые треки. Для тебя — "MC Hammer", "ЗВЕРИ", "t.A.T.u." и еще множество исполнителей! Эти ребята сквозь года способны прокачать танцпол так, что ты не встанешь с утра.

Когда: 1 мая с 23:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 100 рублей

Спектакль "Мёртвые души"

Спектакль театра "Поиск" из Лесосибирска по мотивам произведения Гоголя. Спектакль попал в 6 номинаций национальной театральной премии "Золотая маска". Спектакль похож на череду комических, гомерически смешных, сценок, исполненных виртуозным актерским трио. Это попытка осмысления современными российскими людьми великого русского текста и вопросов, которые он поднимает.

Когда: со 2 по 5 мая в 18:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 600 — 800 рублей

Массовые катания на коньках

Посетители, приобретая билеты, имеют право на пользование коньками бесплатно. (При себе нужно иметь документ, подтверждающий личность). Не допускаются на лед дети в возрасте от 4 до 12 лет без сопровождения взрослого. Не допускается на лед в сопровождении одного взрослого более двух детей.

Когда: 1 мая в 18:00, 2 мая в 19:00, 5 мая в 14:00

Где: Дворец спорта (ул. Р. Люксембург 12, корпус 1)

Стоимость: 350 рублей (детям от 4 до 7 лет — бесплатно)

Автобусная экскурсия "От острога до столицы"

Путешествуя по главным улицам города, ты узнаешь его историю со времён небольшого деревянного острога до столицы самой большой области в России и откроете для себя новые страницы жизни города счастливых людей. Запись и подробности по телефону: 45-35-90.

Когда: 2 и 3 мая 12:00 и 14:30

Старт экскурсии от музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2)

Стоимость: 1 этаж – 300 руб./чел.; 2 этаж – 400 руб./чел.; пенсионеры и дети до 14 лет: 1 этаж – 200 руб./чел.; 2 этаж – 250 руб./чел.

Открытие шашлычного сезона

Тебя ждут: конкурсная программа "Шашлындос", выступление артистов, выбор самого вкусного шашлыка "Лютый мясник", розыгрыш сертификатов, выставка спортивных машин, выбор КОРОЛЯ и КОРОЛЕВЫ мангала, аквагрим и творческие мастер-классы.

Когда: 2 мая

Где: база отдыха "Верхний бор" (Салаирский тракт, 11-й километр, строение 1)

1:43

Спектакль "Ромео и Джульетта"

Спектакль - гимн жизни, чистоте и мужественной силе эмоций, без которых станут страшным склепом, театром масок и жизнь, и смерть, и искусство… Этот Шекспир – как сказка про вечную любовь. Непричесанный, неклассический. Про молодых и для молодых.

Когда: 2 мая в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 1000 рублей

Выставка "Ночные ведьмы"

Выставка, посвященная летчицам 46-го гвардейского ночного бомбардировочного Таманского авиационного полка. 588-й авиационный полк также известен как "Ночные ведьмы" – женский авиационный полк в составе ВВС СССР во время Великой Отечественной войны. Летчицы в годы войны прошли славный боевой путь от гор Кавказа до фашистской Германии, они сбросили на врага почти три миллиона килограммов бомб. За бесстрашие и мастерство немцы прозвали лётчиц полка "Ночными ведьмами".

В проекте представлена картина Л.Г. Чорбадзе "Женя Руднева". Визуальный контакт с живописным полотном дополнен атмосферным видео- и аудиорядом, позволяющим глубже погрузиться в восприятие военной темы.

Когда: вплоть до 7 июля 2019 года

Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)

Стоимость: для взрослых 50 рублей, для льготной категории граждан вход свободный

Выставка "И память книга оживит" ко Дню Победы

На выставке представлена проза и поэзия о войне. Гости выставки смогут ознакомиться со сборниками и произведениями отдельных авторов, с книгами, проверенными временем и появившимися недавно.

Когда: вплоть до 30 мая 2019 года

Где: тюменская областная научная библиотека им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59)

Вход свободный!

Выставка под открытым небом "Потомки земли Сибирской"

Выставка представляет собой импровизированный "бутик времени". Посетители увидят костюмы воинов средневековья, бытовые наряды представителей сибирского крестьянства и купечества. Часть коллекции – костюмы, реконструкция исторической одежды, использованные в съемках кинофильма "Тобол". Подробности по телефону: 76-67-67.

Когда: вплоть до 1 января 2020 года

Где: Археологический музей-заповедник (23 км федеральной автодороги "Тюмень-Омск")

Экскурсионное обслуживание: 350 рублей (для группы не более 10 человек)