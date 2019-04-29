Три тюменца стали призерами Global Skills Challenge 2019

Три представителя Тюменской области в составе Национальной сборной WorldSkills Russia вернулись домой с наградами соревнований по профессиональному мастерству Global Skills Challenge 2019. Владислав Тетюшкин занял первое место в компетенции "Сетевое и системное администрирование". Сергей Херкун в компетенции "Кирпичная кладка" и Диана Касабова в компетенции "Облачные технологии" заняли третье место.

В чемпионате, который недавно завершился в Мельбурне, участвовали представители 16 стран мира.500 участников соревновались в 24 компетенциях на площадках в ведущих образовательных организациях TAFE штата Виктория: Институте Канган, Институте Холмсглен и Мельбурнском королевском технологическом университете. На счету нашей Национальной сборной – девять медалей: пять золотых, одна серебряная и три бронзовых.

В прошлом году Россия заняла 6 призовых мест вне зачета на национальном чемпионате в Сиднее, а в 2017 году в Ньюкасле сборная нашей страны вернулась на родину с золотой медалью по ювелирному делу и тремя серебряными – по парикмахерскому искусству, технологиям моды и ресторанному сервису.

С 22 по 27 августа текущего года 45-й чемпионат мира WorldSkills Competition 2019 впервые пройдет в России, в городе с тысячелетней историей – Казани. В нем примут участие порядка 1500 конкурсантов из 69 стран мира. Участники будут состязаться по 56 компетенциям в различных сферах производства: от столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения.