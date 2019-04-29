В Тюменском кадетском училище начался прием документов на поступление

Приёмная комиссия Тюменского президентского кадетского училища открыла двери для кандидатов в кадеты. Документы принимают на контрольно-пропускном пункте в комнате посещений.

Приёмная комиссия работает по следующему расписанию: в будние дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00; по субботам, 18 и 25 мая, заявителей ждут с 10:00 до 14:00.

Все документы кандидата хранятся в индивидуальной папке. Они должны быть оформлены согласно утвержденному перечню. Заявителям необходимо предоставить портфолио, состоящее из дипломов и грамот, оно должно быть заверено директором школы. Кандидату надо пройти более десяти врачей. Вести его в училище не обязательно, заявление и автобиографию можно написать дома. На все вопросы готовы ответить по телефону 8 (3452) 799-611.

Приёмная комиссия завершит свою работу 31 мая. После этого документы проверит медицинская комиссия. Вступительные испытания начнутся с 1 июля. По традиции в Тюменское президентское кадетское училище на пятый курс примут 120 человек, сообщается на официальном сайте. В прошлом году на зачисление претендовали более 400 человек.