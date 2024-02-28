Депутат гордумы провел урок мужества для тюменских кадет

Депутат Тюменской городской думы Дмитрий Антипов в штабе общественной поддержки провел встречу с кадетами гимназии № 83 города Тюмени.

Встреча прошла в формате урока мужества, на котором депутат и старшеклассники обсудили важность патриотического воспитания молодежи, общественно-политическую обстановку в стране и мире, предстоящие президентские выборы, а также добровольчество. "Одним из важных направлений штаба общественной поддержки в Тюмени является оказание помощи и содействие военнослужащим в зоне специальной военной операции, а также юридическая, психологическая и материальная помощь. Сегодня мы вас пригласили, чтобы узнать, как у вас проходят уроки мужества, чтобы вы показали, чем занимаетесь, рассказали о своих достижениях и что для вас патриотизм", - обратился к ребятам Дмитрий Антипов.

Одиннадцатиклассник Никита Варлыгин отметил, что хочет стать политологом, поэтому встреча с депутатом и подобные встречи ему интересны, так как касаются общественно-политической жизни в стране. "Достаточно много событий, которые происходят сейчас в нашей стране. И нас, как учеников гимназии, кадетского корпуса, хотят приобщить к политической культуре нашей страны. И у них это успешно получается, так как мы ходим на мероприятия, активно участвуем в них, мы инициативно хотим сюда приходить, и мы сами предлагаем какие-то мероприятия, на которые мы приходим", - рассказал журналистам юноша.

"Для нас, как будущих защитников Отечества и учеников школ, различных университетов, такие мероприятия важны, тем более перед выборами президента. Это воспитывает нас как настоящего гражданина Российской Федерации, и как личность в первую очередь", - отметил Дмитрий Целых.

По мнению Антипова, приглашение ребят в штаб общественной поддержки, проведение образовательных мероприятий, с одной стороны, это популяризация патриотического воспитания, в том числе кадетского движения, с другой — стимуляция молодежи к активной жизненной позиции и проявлению гражданской инициативы.