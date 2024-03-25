В Тюмени проходит финал фестиваля кадетских хоров России

В Тюменском президентском кадетском училище стартовал финальный этап II Открытого фестиваля хоровой музыки "Широка страна моя родная", в нем участвуют творческие коллективы из 11 довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ.

Выступления ребят оценивает компетентное жюри: заслуженный артист РФ, художественный руководитель хоровой капеллы Тюменской филармонии Альберт Мишин, заслуженный артист РФ, председатель регионального Всероссийского хорового общества Ирина Бибеева и доцент кафедры хорового дирижирования Тюменского института культуры Екатерина Чернышёва. На 26 марта запланирована церемония награждения и закрытие фестиваля.

В финале, помимо тюменских кадет, выступают суворовцы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми, воспитанницы пансиона Минобороны из Санкт-Петербурга, нахимовцы из Севастополя, Мурманска и ребята из Омского кадетского военного корпуса, Петрозаводского и Кемеровского президентских кадетских училищ, воспитанники Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского.

Одиннадцатиклассник Георгий Гриднев из Севастополя отметил, что пение для него это хобби, еще он играет на гитаре, все помогает отвлечься от учебы, снять напряжение при подготовке к экзаменам. Надеется, что песня останется увлечением, а профессию связать со службой Отечеству.

Десятиклассник Борис Смолинский из Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского в будущем планирует быть военным прокурором, сам пишет стихи и песни, круглый отличник. В Тюмени второй раз, на прошлом фестивале ансамбль, в котором он выступает, занял первое место, поэтому рассчитывает на победу и в этот раз. "Мы готовились занимать первые места. Настрой у всех очень хороший. Творчество, по моему мнению, помогает освежить голову после трудного дня, освежить память, да и, в принципе, немного повитать в облаках, тоже иногда не помешает", - считает Борис.

Эксперты отмечают высокий уровень подготовки ансамблей и хоров, несмотря на то, что музыка и хор - не их профиль. "Требования к конкурсантам серьёзные, но ля мня самое главное - искренность. Я уверен больше чем на сто процентов в том, что делают ребята, они делают искренне и с любовью к Родине. Уровень подготовки у них очень высокий несмотря на то, что они не профессионалы. Спасибо огромное педагогам, что достигают таких высот", - отметил Альберт Мишин.

Первыми жюри оценивало выступления ансамблей. А право открыть финал было предоставлено севастопольским нахимовцам - они исполнили песню "Великая Россия".

Итоги фестиваля в ТПКУ подведут завтра, 26 марта.