Тюменские кадеты одержали победу в финале проекта "Мини-футбол - в школу"

В Нижегородской области команда Тюменского президентского кадетского училища заняла первое место в турнире общероссийского проекта "Мини-футбол - в школу".
Соревновались юноши 2006-2007 годов рождения. Всего за призовые места в данной возрастной категории боролись 114 команд и 1118 человек Все спортсмены выиграли городские и региональные этапы соревнований и получили возможность выступить в финале.
Тюменцы поочередно победили футболистов из Ноябрьска со счетом 8:1, Воркуты со счетом 7:0, Лесосибирска со счетом 5:3 и владимирской Андреевки со счетом 5:1. А в финале соперниками тюменцев стали спортсмены из Донецка, которые переправили мяч в свои ворота на седьмой минуте решающей встречи. Этот гол оказался единственным.
А уже на этой неделе, с 23 по 26 февраля, в Нижегородской области посоревнуются ребята 2008-2009 годов рождения.
Организаторы отмечают, что 19-й по счету сезон проекта будет самым масштабным – в нем выступят более 500 команд и более пяти с половиной тысяч участников.
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