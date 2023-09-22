Президентское кадетское училище отмечает первое десятилетие своей работы

Тюменское президенсткое кадетское училище за десять лет работы стало одним из лучших образовательных учреждений региона и настоящей гордостью Тюмени. Торжесвенное мероятиетие по случаю юбилея и награждение лучших сотрудников почетными грамотами и благодарностями состоялось 22 сентября в ДК "Нефтяник".

Поздравительную телеграмму направил коллективу ТПКУ полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев:

С самого начала в училище был сделан упор на высокие образовательные и воспитательные стандарты: на качество преподавания, спортивную подготовку, дисциплину, патриотическое воспитание. Сегодня Тюменское президентское кадетское училище – гордость Уральского федерального округа. Его выпускники успешно продолжают образование в вузах. Половина ребят выбирают для себя военные специальности", – отметил полпред главы государства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что ТПКУ стало одним из брендов региона и синонимом качественного образования, учебным заведением, где формируется будущий офицерский корпус нашей страны:

В 2013 году наш регион был удостоен чести войти в число семи территорий России, где появились президентские кадетские училища. Его создание стало важным событием для регионального образования и истории всей Тюменской области. Педагоги и наставники, сегодняшние кадеты и выпускники сформировали безупречную репутацию училища.

Ежегодно кадеты побеждают и завоевывают призы на различных олимпиадах. Преподаватели училища становились победителями, призерами и финалистами областных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Председатель облдумы Фуат Сайфитдинов поблагодарил преподавительский состав уучилища за огромный вклад в воспитание подрастающего поколения и формирование патриотических чувств к Родине.

Глава города Руслан Кухарук уверен, что училище стало настоящей гордостью Тюмени и горожане с радостью следят за успехами кадет в учебе, спорте и творчестве.

Училище создано в 2013 году, первый выпуск состоялся в июне 2018 года. Сейчас в ТПКУ учатся 711 воспитанников со всей России. Всего на сегодняшний день ТПКУ выпустило 543 кадета 11 классов, из них 67 воспитанников занесены в "Золотую книгу" выпускников президентских кадетских училищ Министерства обороны Российской Федерации. Более 250 человек поступили в высшие военные образовательные организации Минобороны и занимают должности младшего командного состава в военных вузах страны. При этом 106 выпускников выбрали ТВВИКУ, остальные являются курсантами других военных вузов.

Награды коллективу ТПКУ и отдельным сотрудникам вручили губернатор Александр Моор, председатель облдумы Фуат Сайфитдинов и глава города Руслан Кухарук.