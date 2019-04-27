Фестиваль-марафон "Я – успешен!" пройдет в Тюмени

Командные IT-соревнования, мастер-классы, конкурс бизнес-проектов и многое другое ожидает участников областного фестиваля-марафона "Я – успешен!", который пройдет в Тюмени с 22 мая по 1 июня, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области

Так, например, ребята смогут представить широкой публике свои изобретения, вместе с родителями напишут олимпиаду на платформе Учи.ру, попробуют себя в разных профессиях, устроят велокарнавал и командные IT-соревнования. На площадке "ПрофилУм" 30 мая в формате Science Slam студенты будут защищать молодёжные бизнес-проекты.

Во второй раз 31 мая на площади 400-летия Тюмени пройдёт фестиваль профессиональных проб "Профнавигатор-2019", где техникумы и колледжи региона представят востребованные специальности. В прошлом году в таком форуме участвовало более трех тысяч школьников.

Диалог с подростками о важных и деликатных темах современной жизни развернется в ДК "Нефтяник", где в течение двух дней 28 и 29 мая участников ждут публичные лекции, мастер-классы, тренинги, психологические игры, баттлы-поединки, флешмобы и даже ролевые игры.

Кроме того, в рамках марафона "Я – успешен" во всех школах пройдут тематические акции, блиц-игры и квесты. А самые активные и любознательные школьники разработают маршруты и пригласят родителей и педагогов на экскурсии по своим городам и сёлам.