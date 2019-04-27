Тюменская делегация на форум "УТРО" сформируется по итогам пикника "Актив"

Отборочный этап для тюменцев, желающих принять участие в форуме молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2019", будет организован в рамках пикника "Актив" 8 июня. Участвовать в форуме может любой молодой человек в возрасте от 18 до 35 лет, пишет "Тюменская область сегодня".
Как рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" и службы координации тематических площадок форума "УТРО" Мария Федоренко, для форума в 2019 году придумана новая тема - креативный капитал.
"Уральский федеральный округ славится не только промышленными центрами. Здесь проходят крупнейшие стрит-арт-фестивали, музыкальные ночи, создается кино, внедряются инновации, воплощаются важные социальные проекты", - пояснила она.
По словам Марии Федоренко, опытом с молодежью поделятся эксперты из школы креативного мышления "ИКРА", из Московской школы управления "Сколково" и др. Предусмотрены культурно-досуговые мероприятия, творческие мастер-классы, пройдут интеллектуальные игры и спортивные соревнования в необычных форматах.
Напомним, что форум "УТРО" пройдет с 20 по 30 июня на базе Тюменского президентского кадетского училища. Он примет 1 230 участников. Делегация юга Тюменской области объединит 400 молодежных лидеров. Зарегистрироваться можно на сайте форумутро.рф.
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