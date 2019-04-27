Тюменцев приглашают в event-штаб городских мероприятий

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Первая встреча участников event-штаба городских мероприятий состоится 29 апреля в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1). Начало в 19:00. Организаторы приглашают инициативных тюменцев, которые будут организовывать инфоповоды, приуроченные к фестивалю "Жара", 75-летию Тюменской области и ко Дню народного единства.

На первой встрече участники познакомятся между собой, узнают о структуре и планах работы штаба на 2019 год, а также попробуют самостоятельно придумать свой инфоповод или промоакцию, которая пройдет 25-26 мая на "Жаре". А уже на второй встрече участники распределят обязанности между собой и начнут подготовку к проведению события, пишет "Мой портал".

Войти в состав event-штаба и зарегистрироваться можно по ссылке до 29 апреля: https://clck.ru/Fj2nr.

В конце года активные и инициативные тюменцы получат благодарственные и рекомендательные письма для участия в форумах различных масштабов и запись в личной книжке волонтера об участии в мероприятиях."