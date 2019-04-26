Благотворительный фонд "Золотое детство" вновь предлагает школьникам обменять отличные оценки на подарки

Фото: БФ "Золотое детство"

Розыгрыш в рамках традиционной городской акции "Золотая голова – золотые пятерки!" состоится 28 апреля по адресу: ул. Республики, 46. Регистрация в 10:00, начало розыгрыша в 11:00.

Воскресным утром тюменские школьники соберутся в "Золотой лавине", чтобы обменять полученные за знания пятерки на достойные подарки.

За каждые три пятерки, полученные в течение месяца, ребенок получает один купон, на котором нужно указать ФИО и телефон. Затем купон бросается в барабан. Когда все записали свои оценки, начинается розыгрыш призов по принципу случайной лотереи: купоны вслепую вытаскиваются из барабана. Таким образом, чем больше пятерок – тем больше купонов, тем больше шансов выиграть приз.

С собой необходимо принести только дневник вашего ребенка (если в нем отмечены абсолютно все отличные оценки), либо, что удобнее, распечатку с оценками ребенка с web-образования.

Также тюменцев ожидает розыгрыш ценных призов среди покупателей "Русской ювелирной сети", салона "Золотая лавина", галереи часов и гипермаркета солнцезащитных очков "Техномир", мультибрендового магазина корейской косметики "KEAUTY". Главный приз - сертификат на сумму 10 000 рублей от "Русской ювелирной сети".

И, наконец, отдельный розыгрыш ждет всех именинников марта, главный приз - японские наручные часы Casio G-shock, при этом каждый именинник получит в подарок серебряную подвеску.

Узнать больше об акции можно на странице благотворительного фонда "Золотое детство": https://vk.com/zolotoedetstwo или на сайте золотоедетство.рф