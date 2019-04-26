"Мисс IT Тюменской области-2019" стала участница с проектом по развитию медицины

Фото пресс-службы ТПП ТО

Корону "Мисс IT Тюменской области — 2019" получила сотрудница ресурсного центра "1С-Медицина-регион" Евгения Погорелова, презентовавшая проект по автоматизации медицинских учреждений в Тюменской области, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты региона.

"Разрабатываемая нами система позволяет управлять ресурсами каждого лечебно-профилактического учреждения. Мы создаем удобства для работы врачей, чтобы быстро и максимально полно обмениваться данными. А пациентам создаем комфорт, избавляя их от бумажных медицинских карточек, анализов, справок", — рассказала победительница.

Всего в конкурсе участвовало 35 девушек, шесть из которых дошли до финального этапа.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина отметила, что в этом году отобран очень сильный состав участниц, расширилась география конкурса: кроме Тюменской области заявки поступали из Югры и Ямала, участвовала девушка из Узбекистана. "Все участницы были яркими, прекрасно выступали и презентовали свои проекты. Но уровень разработок и их внедрения был разным. Профессиональное жюри старалось формировать взвешенное мнение и быть объективным", — рассказала Елена Аверина.

Первой вице-мисс конкурса стала программист АО "Антипинский НПЗ" Елена Афанасьева. В своей яркой презентации она рассказала, что программы 1С изучила самостоятельно, освоила технологии. Сейчас её работа связана с регламентированным учетом — помощью бухгалтерам с НДС, отчетностью в налоговые органы и многим другим. "Мне нравится эта работа. Несколько часов моей деятельности помогают сэкономить несколько дней труда бухгалтеров", — отметила участница.

Обладательницей титула второй вице-мисс стала специалист группы компаний "ЭНКО" Анастасия Яковлева, которая занимается SMM: "Я забочусь о том, чтобы информация о нашей компании ежедневно приносила пользу, либо улыбку и положительные эмоции. За год число подписчиков в социальных сетях увеличилось вдвое, появились постоянные рубрики".

"Мисс зрительских симпатий" стала Галина Федорова, маркетолог хлебокомбината "Абсолют". Все участницы получили призы от партнеров конкурса и известность в профессиональном сообществе. Соревнование умных и обаятельных девушек длилось два месяца. После первого этапа — собеседований в полуфинал вошли 11 девушек, в финале встретились 6 участниц.

Организаторами конкурса выступили: Торгово-промышленная палата Тюменской области, группа компаний "ТюмБИТ", Клуб IT-директоров Тюменского региона. Официальный партнер: "ДелоБанк", новый проект ПАО "СКБ-банк". Партнеры: ПАО "Запсибкомбанк", фитнес-центр Fitberri, бренд натуральной косметики GoodDay, салона красоты Saint-Tropez beauty laboratory, автошкола "Формула" и другие.