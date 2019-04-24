Полуфинал конкурса "Мисс IT Тюменской области" выявил лучших

Фото пресс-службы ТПП ТО

Одиннадцать участниц конкурса "Мисс IT Тюменской области — 2019" встретились в полуфинале, где выступили с презентациями своих проектов перед организаторами и членами жюри. До этого они прошли этап собеседований, в котором приняли участие тридцать пять конкурсанток.

"Наша задача — выявить обаятельных девушек, реализовавших яркие и практически полезные проекты в сфере информационных технологий и смежных с ней. Одним из ключевых факторов отбора является обаяние конкурсантки, её умение презентовать себя. Но определяющее значение имеют профессиональные навыки и достижения", — отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

По словам экспертов, презентации девушек разительно отличались друг от друга, но все были яркими и запоминающимися. Например, менеджер филиала компании "Ростелеком" Алина Головко рассказала, что два года назад решила изменить свою жизнь, сменить страну и выбрать лучший город Земли — Тюмень. "На работе я постоянно сталкиваюсь с инновационными технологиями. Год назад мы обратились к одному из ключевых клиентов с предложением переключиться на канал компании и защитить его от DDoS-атак. В то время участились хакерские нападения, и множество клиентов обратились к нам с подобными просьбами. Клиент никогда не задумывался об этом, решил, что его эта проблема не затронет. Но прошла неделя и раздался звонок: "Помогите, уже несколько часов идет атака, канал неработоспособен". Всего за сутки мы организовали канал, защищенный от DDoS-атак, и переключили клиента".

Конкурсантка Марина Садловская представила проект "Успешная мама" и сайт Успешнаямама.ру: "Я сама воспитываю двоих детей, один из них — особый ребенок. Именно так я стала осваивать информационные технологии, создавать свой проект для активных и целеустремленных мам. На интерактивной интернет-площадке идут анонсы лекций, мероприятий и мастер-классы, общение с экспертами, интервью. Мы активны в социальных сетях, мессенджерах, открыты для всех и полезны".

Участница Елена Станиславская, завоевавшая в начале 2019 года титул "Улыбка Вселенной", вновь стремиться победить, но уже в профессиональном конкурсе. Девушка во время ухода за ребенком начала заниматься SMM и блогингом, добилась впечатляющих результатов — более 110 тысяч подписчиков в социальных сетях, ежедневные просмотры постов и блога. Сейчас Елена создала свой интернет-проект "Быть блогером" и рассказывает, что увлечение превратилось в профессию мечты и способ дохода.

После выступлений всех конкурсанток жюри выставило свои баллы и предоставило каждой девушке оценить своих конкуренток и заполнить оценочные листы. В итоге по сумме всех данных определились шесть финалисток: Елена Афанасьева (АО "Антипинский НПЗ"), Евгения Погорелова (OOO "1С-Медицина-регион"), Мария Сосунова (ООО "Е-Софт"), Елена Станиславская, Ольга Ширшова (ООО "Центр компетенций"), Анастасия Яковлева (Группа компаний "Энко").

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Все девушки получили призы от партнеров конкурса: фитнес-центра "Фитберри" и салона красоты Saint-Tropez beauty laboratory. Организацию конкурса поддержал официальный партнер — "ДелоБанк", новый проект ПАО "СКБ-банк".

Победительница конкурса "Мисс IT Тюменской области-2019", первая и вторая вице-мисс определятся по итогам финала 25 апреля. Организаторы: Торгово-промышленная палата Тюменской области, группа компаний "ТюмБИТ", Клуб IT-директоров Тюменской области.